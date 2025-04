Congressi dal 15 maggio al 15 giugno: domani la Direzione provinciale

I congressi Pd si avvicinano. La finestra indicata dal Nazareno è dal 30 aprile al 30 giugno e oggi la Direzione regionale voterà quale sarà quella per le Federazioni dem dell’Emilia-Romagna. La proposta su cui il Pd si pronuncerà stasera è relativa alle date comprese dal 15 maggio al 15 giugno. Domani, quindi, sarà la volta della Direzione provinciale a stabilire quando fissare il congresso per scegliere il nuovo segretario o la nuova segretaria Pd di Bologna.

In Regione, al momento, si profila la candidatura unitaria di Luigi Tosiani, pronto al bis come segretario regionale, forte dei risultati raggiunti alle elezioni Regionali ed Europee.

Sotto le Torri, invece, la situazione sembra più complicata. Federica Mazzoni (nella foto), attuale segretaria del Pd, si candida per il secondo mandato al vertice della Federazione, ma c’è anche il suo vice, Matteo Meogrossi, che potrebbe sfidarla rappresentando la bandiera dei riformisti. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane anche quello della capogruppo del Pd, Giorgia De Giacomi, dopo che l’assessora regionale Irene Priolo aveva bollato la candidatura di Mazzoni "come divisiva". Al momento, però, non c’è alcuna certezza.

Da quello che trapela c’è un maggiore attivismo dei pontieri progressisti per tentare una ricucitura tra le anime dem: l’ala Schlein-Lepore e quella riformista composta dall’are di De Maria e quella di Aitini-Critelli, così da poter presentare una candidatura unitaria.