Congresso del Pd . Votano 3.100 iscritti

Si è chiuso il Congresso provinciale del Pd di Bologna. Alle urne – riporta una nota della Federazione dem – è andato il 42% degli iscritti, 3.103 dem su un totale complessivo di 7.387 aventi diritto tra Bologna e provincia (Imola esclusa). Allo scorso congresso in cui s’impose Federica Mazzoni su Dario Mantovani (67,8% a 32,2%), andarono alle urne 3.311 iscritti, quasi il 43% degli aventi diritto. Un’affluenza simile, sebbene questa volta non c’era gara visto che si votava per un solo candidato.

"È un risultato molto positivo, frutto di un Congresso partecipato, nonostante non si sia svolto nel consueto periodo autunnale e la concomitanza del referendum dell’8-9 giugno", riporta il Pd di Bologna. Che aggiunge: "Hanno votato 94 circoli della Città metropolitana. Le mozioni del candidato alla segreteria provinciale, Enrico Di Stasi, e del candidato alla segreteria regionale, Luigi Tosiani, hanno ricevuto il 97% di voti favorevoli. L’assemblea provinciale che si terrà giovedì 26 giugno alla ’Casa dei popoli’ di Casalecchio alle 20.30: l’elezione di Di Stasi a segretario sarà confermata.

Per tutti gli organismi dem, compresa la direzione provinciale e la futura segreteria, si prospetta un quadro unitario con la metà dei componenti di area riformista e l’altra metà di area progressista. Possibile che il segretario cittadino sia di area riformista e potrebbe essere una donna. In pole, la consigliera dem Giulia Bernagozzi e la capogruppo Giorgia De Giacomi.

ros. carb.