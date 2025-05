Congresso dem, via all’era Di Stasi: "Emozionato e preoccupato. Lavorerò assieme a Mazzoni"

Il Congresso Pd entra nel vivo. Enrico Di Stasi consegnerà stamattina le firme per la candidatura a segretario provinciale del Pd (il voto nei circoli sarà dal 29 maggio al 15 giugno). Una candidatura unitaria a cui si è arrivati dopo il passo di lato di Mazzoni e che "mi riempie di emozione e di preoccupazione rispetto al futuro, però mi sembra un buon punto di partenza", è la sintesi a margine del bilancio di Matteo Lepore sui primi tre anni di mandato. E mentre qualcuno avanza dubbi per il suo doppio incarico nel cda di Hera e soprattuto nello staff di Lepore, arriva il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Maurizio Fabbri a difenderlo: "Impensabile che il segretario dem faccia un solo lavoro – dice a InCronaca – visti i tagli ai finanziamenti ai partiti. E comunque sono sicuro sarà autonomo".

Quanto alla collaborazione con la segretaria uscente, Di Stasi dice che "il rapporto non è mai venuto meno, abbiamo lavorato insieme in questi anni, stiamo lavorando insieme in questi giorni e lavoreremo insieme in futuro. La priorità è ridare il presente e il futuro che si merita al nostro partito. Ci deve essere un’attenzione alla prossimità e al territorio e un lavoro comune tra la città e la città metropolitana".

Sui circoli si dice fiducioso dopo "una cura dimagrante meno pesante di quella attesa", mentre già mette le basi sulla prossima festa provinciale dell’Unità al parco Cevenini, ballato l’ultimo valzer al Parco Nord: "Un esperimento, ci riduciamo. Ma manteniamo il modello della festa campestre". Il bis di Lepore nel 2027? "Proveremo a costruire una proposta unitaria anche in questo senso", dice Di Stasi. Primo passo è stata una lettera alle iscritte e agli iscritti Pd perché "vogliamo un partito che non sia solo un comitato elettorale, ma una comunità capace di rinnovarsi continuamente". Insomma, scrive Di Stasi, "non vogliamo essere un laboratorio astratto", ma "portare una visione unitaria e condivisa. Vogliamo un Pd rinnovato nei metodi, che non rinunci mai alla sua caratteristica di realtà viva in tutti i territori di Bologna e della Città Metropolitana".

ros. carb.