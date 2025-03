Congresso di Fratelli d’Italia, poster di contestazione: "Esaltati"

Si è tenuto a Castel Maggiore, nella Casa del volontariato, il congresso di Fratelli d’Italia degli 8 Comuni dell’Unione Reno Galliera. Durante l’incontro sono stati eletti i coordinatori di zona. Alla presenza dell’eurodeputato Stefano Cavedagna e del senatore Marco Lisei, la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, ha presieduto il congresso che ha eletto Michele Ferriani per Pieve e Castello d’Argile; Alessandro Testi per Bentivoglio e San Giorgio di Piano; Diego Mazzanti per San Pietro in Casale e Galliera; Umberto Negri per Castel Maggiore e Argelato. Diego Baccilieri è stato confermato delegato territoriale. Non è mancata una piccola contestazione, con un cartello affisso durante il convegno all’ingresso della sala da anonimi che hanno accusato FdI di essere una "nicchia di esaltati" (foto a destra). Negri: "Siamo persone perbene che si confrontano con tutti e proseguiranno nel farlo sempre e comunque".

p. l. t.