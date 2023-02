Congresso Pd, Bonaccini parte avanti Governatore al 54%, Schlein insegue

di Paolo

Rosato

E’ Stefano Bonaccini il candidato al Congresso del Pd che si trova in vantaggio, a Bologna e provincia, dopo la prima giornata di voto nei circoli. Il governatore dell’Emilia-Romagna è avanti quasi ovunque, in alcuni casi anche con un buon margine. Ma c’è da registrare la discreta tenuta, anche su un paio di territori sulla carta ‘più vicini’ al governatore, della principale sfidante Elly Schlein. Resta in ogni caso, come cartolina del primo giorno e come era forse ovvio all’inizio, una predominanza chiara di Stefano Bonaccini. Se netta, più sfumata o improvvisamente perduta, lo si capirà al termine della corsa. Lontani invece sono gli altri due candidati Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Questi i numeri complessivi dopo la giornata numero uno: votanti 741, Bonaccini al 54,25%, Schlein 36,03%, Cuperlo 9,31%, De Micheli 0,40%. Su tutto il territorio nazionale Bonaccini fluttua oltre i 10 punti davanti (52 a 36) a Schlein.

LA SFIDA IN CITTÀ

Nei circoli più numerosi, la mozione del governatore ha tenuto bene. Al Gramsci: Bonaccini 27, Schlein 20, Cuperlo 8, De Micheli 1. Più netta invece l’affermazione del governatore in un altro circolo mediamente popoloso, il Dossetti: Bonaccini a 45 voti (85%), Cuperlo 1, De Micheli 1, Schlein 6. Al Pilastro gli aventi diritto erano 50 e di voti validi ne sono stati contati 30: Cuperlo 1, Bonaccini 18, De Micheli 0, Schlein 11. Cambiando Quartieri, i risultati sono stati sempre più incoraggianti per il governatore. Schlein si è imposta al Lame (51 voti), seguita da Bonaccini a 43. Ma in un circolo così, sulla carta una sua roccaforte, avrebbe dovuto vincere meglio. Lo stesso al Savena, al circolo Pontevecchio (già di Lepore), dove c’è stato l’allungo di Bonaccini con 26 voti, a seguire Schlein (19) e Cuperlo (7). Al Navile, al Cento Passi, acuto del governatore con 41 voti (Schlein 39). Infine Borgo Panigale, al Tubertini, con una netta affermazione di Bonaccini con 44 voti. Seguono Schlein (17) e Cuperlo (6).

IN PROVINCIA

Fuori città Schlein ha recuperato un po’ di voti, pur piazzandosi sempre alle spalle di Bonaccini. Risultato a sorpresa per esempio a Monteveglio, la terra dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che appoggia il governatore. Nel Comune valsamoggino Bonaccini ha vinto con 19 voti, Schlein a un’incollatura a 17. Non diversa la situazione a Castenaso, dove però la mozione Schlein aveva già un gruppo nutrito a sostegno: Bonaccini 54, Schlein 50, Cuperlo 4, De Micheli 1. Pure a Baricella, in teoria un Comune più vicino a Bonaccini, la solfa ieri non è cambiata: Bonaccini 25, Schlein 20, Cuperlo 4. Poi ancora a Budrie (Persiceto) e Monzuno, con Bonaccini ieri avanti soprattutto in montagna: nel primo circolo Bonaccini 7, Schlein 2, Cuperlo 1, mentre nel secondo Bonaccini 21, Schlein 2, Cuperlo 1. Infine Savigno – Bonaccini ha vinto anche a Pian di Macina e a Marzabotto –, con un mini ’exploit’ di Cuperlo che si piazza secondo (con 6 voti) dietro Bonaccini (8) e davanti a Schlein (4). Oggi altri circoli al voto, in città spiccano, al Savena, il Fossolo e il Mazzini, al Santo Stefano quello dei Colli e in centro il Passpartout. Al voto anche la provincia.