Congresso Pd, caccia agli elettori La Federazione punta a 48mila voti

di Rosalba Carbutti Parola d’ordine: mobilitazione. Sia dalle parti di Stefano Bonaccini, sia dalle parti di Elly Schlein dopo il voto nei circoli, si guarda ai gazebo. Obiettivo: portare tanto popolo dem alle primarie del 26 febbraio. E per entrambe le mozioni la lettura è curiosamente la stessa: più gente vota, più il nostro candidato vincerà. Ma qual è l’asticella su cui il partito bolognese si muove per considerare la ’gazebata’ un successo? Se guardiamo ai risultati precedenti, le ultime primarie sono quelle tra Matteo Lepore e Isabella Conti dove votarono 26mila persone. Ma i numeri sono riferiti solo a Bologna città e, da più fronti, si ricorda che non è il dato da prendere come riferimento. Più verosimile, come confronto, quello del Congresso Pd 2019, dove Nicola Zingaretti vinse senza patemi contro Roberto Giachetti e Maurizio Martina. Allora ai gazebo andarono a livello nazionale un milione e mezzo di persone, forse più di quelle che ci si aspetta oggi. Nel territorio della Federazione bolognese (che ha mobilitato oltre il 60% degli iscritti nella prima fase del Congresso) a Bologna votarono in oltre 48mila. Un target che ambienti vicini al partito bolognese vedono possibile. E, anzi, viene considerato un obiettivo da...