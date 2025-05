Congresso Pd, il valzer dei nomi. Caciolli non correrà da segretaria

Nel calderone che bolle in vista dei congressi Pd, provinciale e regionale, si aggiungono alcuni ingredienti e novità. Innanzitutto quelle che riguardano Giulia Caciolli, attuale responsabile dell’organizzazione del partito, che smentisce di essere tra i nomi papabili per il nuovo segretario provinciale e rispedisce la palla al mittente. Caciolli parla anche di quattro anni positivi all’interno della cabina di regia dem, con l’intenzione di continuare sulla stessa linea. Nessuno scatto in avanti, dunque, in vista di un ruolo più al vertice.

Il suo era un nome alternativo a quello di Federica Mazzoni, attuale segretaria del Pd bolognese, intenzionata a provare il bis. Soprattutto in vista di una tanto agognata candidatura unitaria capace di ricucire gli strappi e le frizioni interne alle varie aree, da quella progressista ai riformisti. Molto vicina al sindaco Matteo Lepore (che dell’ala Schlein è massima espressione sotto le Torri) e già all’interno del comitato pro Bonaccini alle primarie, un’eventuale candidatura di Caciolli avrebbe con ogni probabilità rasserenato gli animi delle varie correnti. Con le quotazioni di un ‘Mazzoni II’ da segretaria leggermente in calo, l’altro nome in ballo – ma senza troppi crediti – è quelli di Mary De Martino, consigliera in Comune. Se non si dovesse arrivare a un nome univoco, i profili in lizza per l’area riformista in vista di un congresso di scontro restano quelli del vicesegretario Matteo Meogrossi e di Giorgia De Giacomi, capogruppo a Palazzo d’Accursio.

Accantonando il valzer della fantapolitica in vista di un appuntamento sentito e importante tra i dem, quello che è certo è che i pontieri delle varie correnti sono al lavoro e i colloqui si stanno intensificando sempre di più. Da quanto filtra di nomi veri e propri ancora non si sarebbe parlato, con la volontà innanzitutto di appianare quanto possibile le divergenze in un percorso basato sul dialogo.

Intanto è slittata al 12 maggio la Direzione, un segnale di come il calderone stia appunto pappulliando. Poi c’è l’assise regionale, verso cui si profila una riconferma per l’attuale segretario Luigi Tosiani che, al momento, non vede già all’orizzonte possibili avversari. Bisognerà aspettare: la finestra valida per i congressi resta quella dal 15 maggio al 15 giugno, ma molto (tutto) dipenderà dai prossimi giorni.