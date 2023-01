Congresso Pd, la sfida Campaniello vota Schlein "Il volto della rivoluzione"

di Paolo Rosato Chi ha deciso di sostenere al Congresso nazionale del Pd? "Parto prima da una considerazione: il Pd è a un momento di svolta, lo dicono il calo degli iscritti e il calo dei voti in termini assoluti a livello nazionale – spiega Michele Campaniello, capogruppo del Pd in Consiglio comunale –. In questo momento così critico, quindi, il nostro partito necessita di una forza propulsiva che gli consenta di uscire dall’angolo". E chi potrebbe essere la figura giusta, a questo punto? "Credo nella forza delle idee e mi ritrovo molto nelle parole d’ordine che fanno da cardine alla campagna congressuale di Elly Schlein: giustizia sociale, clima e lavoro. Devono essere questi i pilastri del partito democratico che vorrei". Li ha pronunciati in ordine di priorità per lei? "Il tema reale è un altro: come li tieni insieme questi temi? E’ lì la sfida, purtroppo in questi ultimi anni abbiamo vissuto conflitti su questi argomenti che non ci possiamo permettere, specie se consideriamo l’ambiente e il lavoro". Ci faccia un esempio. "Penso all’Ilva di Taranto. Da una parte c’era chi voleva intervenire sulla struttura in termini ambientali, dall’altro c’era invece valutava prima l’aspetto della salvaguardia dei posti di lavoro. Sono temi che hanno pari dignità, ma...