Congresso Pd, si vota dal 29 maggio al 15 giugno

Il Congresso Pd è al via. Ieri sera la Direzione ha stabilito che le assemblee degli iscritti dei circoli dem per votare chi succederà alla segreteria Federica Mazzoni, infatti, si terranno dal 29 maggio al 15 giugno. Ma, per evitare coincidenze con il referendum su lavoro e cittadinanza, non si potrà scegliere il nuovo (o la nuova) leader provinciale del Pd il 6, il 7, l’8 e il 9 giugno. Altra postilla: l’invito ai votanti di contribuire con 2 euro.

Ad aprire i lavori, la relazione della segretaria uscente che ha ribadito, dopo il passo di lato, "che sarebbe stata disponibile" al bis, ma "non disposta a tutto". Ha rivendicato l’impegno per sanare i conti, evidenziato "dinamiche locali che hanno determinato cortocircuiti, limiti ma anche buoni risultati", sottolineando di essere stata "fin troppo unitaria per non far acuire tensioni e preservare l’amministrazione comunale". E proprio sul rapporto con il sindaco Matteo Lepore, Mazzoni ha ribadito "che non è mai mancato il confronto", sottolineando "il non facile momento per la città", aspetto di cui "dobbiamo essere consapevoli per arrivare più forti alle amministrative" 2027. Non sono, infine, mancati i ringraziamenti a Elly Schlein, a Igor Taruffi, all’area Cuperlo, alla "squadra che mi ha accompagnato" e soprattutto alla base.

Terminata l’era Mazzoni, quindi, va trovato chi raccoglierà il testimone. Ma da quello che filtra, l’accordo ancora non c’è, sebbene le candidature alla segreteria devono arrivare entro giovedì 22 maggio.

A oggi i pontieri (con anche Taruffi, responsabile organizzazione del Pd nazionale) dell’area progressista che si riferisce a Lepore e Schlein stanno facendo incontri con i riformisti del deputato Pd Andrea De Maria e dell’ala di Francesco Critelli e Alberto Aitini. Il ’ballottaggio’ è tra il segretario cittadino del Pd, Enrico Di Stasi, e la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, entrambi con le caratteristiche giuste per la famosa candidatura unitaria in grado di ricucire le diverse anime dem.

Pur senza scomodare i bookmaker, Di Stasi (che è nel cda di Hera e nello staff di Lepore) resta in pole position, ma l’intesa pare meno facile del previsto. Sul tavolo diverse variabili, amministrative 2027 comprese. A frenare Pillati ci sarebbe il ruolo ’pesante’ di sindaca di San Lazzaro, difficilmente conciliabile (ma compatibile con lo Statuto dem) con gli impegni da segretaria Pd.