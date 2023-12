Congresso regionale per Azione. In platea anche Galeazzo Bignami

Azione guarda già alle Europee e alle Comunali. E proprio su queste ultime ha fatto sapere che sulle alleanze è pronta "a geometrie variabili". Dove c’è la convergenza con il centrosinistra su candidati riformisti bene, dove si sposta l’asse troppo a sinistra e verso i 5 Stelle, si punterà su candidati civici. Senza tabù, se saranno appoggiati anche dal centrodestra. Non è un caso, quindi, che domenica, dalle 9, all’hotel ’I Portici’ di via Indipendenza 69 al congresso regionale dei calendiani che incoronerà il nuovo segretario, ci sarà anche il viceministro dei Trasporti, il meloniano Galeazzo Bignami. L’invito è stato recapitato da Marco Lombardo, senatore di Azione, ex assessore Pd al Lavoro della giunta Merola, in predicato di diventare il nuovo leader regionale dei calendiani. Lombardo proprio a novembre era finito nella bufera per aver partecipato al congresso provinciale di Fratelli d’Italia, con tanto di foto con il viceministro Bignami e i meloniani di stretta osservanza. Una partecipazione difesa dallo stesso Calenda che spense le polemiche: "È andato al congresso su mia richiesta". Domenica si attende una foto bis tra Lombardo e Bignami, visto che il viceministro ha già fatto sapere che ci sarà.

All’appuntamento, in verità, ci saranno tutti i possibili alleati e i big di Azione. Si apre la giornata con i saluti di Calenda e la deputata Mara Carfagna; seguiranno gli interventi di Bignami, dell’ex sindaco di Parma, oggi presidente di +Europa Federico Pizzarotti, del segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani e del segretario regionale del Psi, Francesco Bragagni. Non mancheranno sindacati e associazioni di categoria con Enrico Bassani (Cisl), Raffaella Pannuti (Ant), Giancarlo Tonelli (Ascom), Guglielmo Garagnani (Confagricoltura) e Chiara Pazzaglia (Acli). Il lavori congressuali saranno aperti dal deputato di Azione Matteo Richetti e dai segretari provinciali. Chiuderà Lombardo.

Rosalba Carbutti