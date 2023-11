Coniugare principi etici e profitto . Le sfide per un futuro sostenibile

Se ciascun individuo è un potenziale attore di cambiamento, BIG Impact Days punta a favorire un processo di consapevolezza, coniugando princìpi etici alle attività volte a generare profitti. È questo l’obiettivo del festival, che nel corso delle due giornate dedicate approfondirà le diverse sfide per la costruzione di un futuro sostenibile così come l’implementazione di logiche e strategie aziendali per stimolare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. L’evento, infatti, mira a connettere player nazionali e internazionali dell’ambito Impact e consentirà a ogni partecipante di poter toccare con mano il potenziale dell’innovazione sulla società prendendo parte a workshop, performance, vernissage, talk, premiazioni, fireside chat, contest di idee e startup.

Tante, inoltre, le testimonianze che arricchiranno l’evento, dalle case costruite con scarti del riso all’urbanistica tattica, alla sicurezza informatica ai deep fake sui media, alla crypto arte al successo degli Nft, dall’immigrazione come fucina delle leader del futuro alle performance musicali per ispirare le smart city. Non solo. Tra i diversi appuntamenti non manca anche quello dedicato al tema ‘Esg e impatto, i nuovi leader del venture capital’, un focus su come la sostenibilità e la sua misurabilità stanno modellando il panorama degli investitori, puntando i riflettori su quali vantaggi esistono per chi innova e quali rischi per le imprese. Ma non è finita qui. A farsi spazio è anche ‘Nft e CryptoArt: tutto quello che devi sapere’, un appuntamento che mira a offrire una base solida per la comprensione degli Nft, spiegando in modo chiaro cosa sono, come funzionano e perché stanno attirando l’attenzione di diverse Industry.

Per indirizzare lo sguardo verso il futuro, invece, non mancherà il talk ‘Il futuro del web, che aspetto avrà tra dieci anni?’, per scoprire come i browser si stanno evolvendo da piattaforma a sistema operativo accessibile e decentralizzato. Durante il festival saranno inoltre premiati i team vincitori dell’Hackathon 4 Impact, la maratona di idee e soluzioni - della durata di 48 ore - che nel mese di settembre a BIG ha coinvolto studenti, innovatori e imprenditori, i quali si sono misurati per trovare risposte alle sfide sui temi dell’Impact.