Come comprendere l’adolescenza? A questo interrogativo intende rispondere il ciclo di due incontri online intitolato ’Adolescenza e dintorni’, al via oggi alle 18 a cura della Cooperativa Sociale Alveare, in coprogettazione con il servizio Linfa del Comune di Casalecchio.

La conduttrice, Alessandra Ricciardi (psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale di Cooperativa Alveare), rivolgendosi ad un target di adolescenti, insegnanti ed educatori, illustrerà le caratteristiche dell’adolescenza.

"I segnali di allarme della fase evolutiva di transizione dall’età infantile a quella adulta, fondamentale per lo sviluppo dell’identità: un momento straordinario, ma allo stesso tempo anche fonte di disorientamento sia per i ragazzi che per gli adulti che stanno loro vicino. I cambiamenti fisici, emotivi e psicologici che comporta determinano momenti di scoperta di sé ed esplorazione del mondo che sono tipicamente associati anche a vissuti di incertezza e instabilità.

Risulta quindi necessario offrire a genitori e adulti che di ragazze e ragazzi si prendono cura alcuni spunti di riflessione e occasioni di condivisione sui temi dell’adolescenza", spiegano gli organizzatori.

Questo incontro intende offrire un supporto verso le difficoltà che l’adolescenza spesso fa affiorare, fornendo una serie di conoscenze e strumenti che possano aiutare chi è alle prese con un adolescente in famiglia a riconoscere i campanelli d’allarme che vale la pena interpretare per cogliere i segnali del disagio e sapervi rispondere in modo adeguato e tempestivo.