’Conoscere la Borsa’, vince il Manfredi-Tanari

La squadra ‘Società Vincente’ composta da studenti della classe IV dell’Its Manfredi-Tanari di Bologna, coordinata dalla prof Claudia Pelliconi, si è classificata prima tra le concorrenti della Cassa di Ravenna nell’edizione 2024-2025 di ‘Conoscere la Borsa’, progetto organizzato dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e Banche Territoriali rivolto agli studenti di scuole superiori e Università. Hanno partecipato quest’anno centomila studenti di tutta Europa e tremila studenti in Italia, rappresentanti di 17 tra banche e fondazioni. Tra queste la Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti.

Luca Severino, Manuel Mattioli, Carlotta Padiglioni, Alessia Di Vincenzo e Francesco Celano accederanno ora alla finale nazionale, dal primo al 3 aprile a Volterra. La Società Vincente di Bologna ha battuto in uno spettacolare testa a testa finale i ‘Garganelli Boys’ dell’Università di Ferrara. "La partecipazione e l’entusiasmo profuso dalla classe – spiega la prof Pelliconi – hanno rappresentato un forte stimolo anche per me". La stessa classe ha piazzato altre due squadre ai vertici della classifica: ‘I fuffaguru’ con Matteo Frisani e Kristel Belosi e i Wallstreet4A con Sara Moncada e Gabriele Tanci.