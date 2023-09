Conoscere la canapa e i suoi benefici

Weekend dedicato alla Canapa al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio: un’occasione per informare sui benefici di questa fibra, ma anche per presentare la rinnovata sezione a lei dedicata all’interno del museo. Sarà inoltre presentata al pubblico la nuova esposizione tessile che valorizza beni provenienti dal deposito del museo. Sabato alle 15, con il convegno "Una nuova veste per una fibra antica". Alle 16.30, ci sarà una rievocazione storica. Domenica 17 settembre finissage della mostra "Risonanze" e laboratorio per bambini. Per partecipare è gradita la prenotazione a [email protected].