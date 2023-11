Consegna 20mila euro per le (finte) cure della figlia

Non manca giorno che non salti fuori una truffa. E la maggior parte delle volte, a finire nel mirino di gente senza scrupoli, sono i più fragili. Come l’ottantanovenne residente in zona Colli, contattata per telefono pochi giorni fa da una sconosciuta, che le ha chiesto di consegnarle tutti i soldi e i beni di valore che aveva in casa, necessari - a dire della truffatrice - alle cure della figlia della signora, coinvolta in un incidente. Ovviamente una bugia, bieca tra l’altro, perché legata agli affetti più cari. La pensionata, confusa e sotto choc, non ci ha pensato un attimo e dopo aver preso i suoi gioielli, ricordi di una vita, li ha consegnati alla truffatrice. Ventimila euro il valore dell’oro, quantificato poi nella denuncia sporta ai carabinieri. Pochi giorni prima, una signora di 86 anni aveva ricevuto una richiesta analoga, prima da un finto carabiniere, poi da un finto avvocato: "Suo figlio ha avuto un incidente, porti tutto quello che ha e al più presto per evitare peggiori conseguenze giudiziarie". Purtroppo, la signora teneva in casa ben 50mila euro. Risparmi di una vita, che non aveva voluto assicurare in banca. E che sono finiti nelle mani dei truffatori, su cui, adesso, indagano i carabinieri della stazione Bologna.

Ma non va sempre bene a questi delinquenti: agli inizi di novembre, un ventiquattrenne napoletano pluripregiudicato è finito in carcere, al termine di un’indagine dei carabinieri del Nucleo operativo, partita dalle denunce, sporte lo scorso maggio, da due signore di 76 anni. Entrambe avevano raccontato di essere state raggirate da un finto fattorino che aveva chiesto loro del denaro per saldare spese non pagate dai loro parenti. Truffe per un ammontare, complessivo, di 33mila euro. Dopo mesi di accertamenti, attraverso le analisi delle telecamere presenti nelle le vie di Bologna che il finto corriere poteva aver percorso, con la collaborazione dei tassisti bolognesi e un’impresa ferroviaria privata che aveva registrato, in un viaggiatore partito da Napoli e diretto a Bologna, lo stesso numero di telefono utilizzato dall’uomo per colpire le vittime, i carabinieri hanno identificato il malvivente, che è stato arrestato.