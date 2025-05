Consigli d’uso su caccia e cinghiali

Il piano di contenimento dei cinghiali approvato dalla Regione Emilia-Romagna sta funzionando, con il duplice scopo di limitare il rischio di diffusione della peste suina e di contenere i danni che questi animali, molto prolifici, causano alle coltivazioni in certe aree. Proprio ieri, l’assessore all’agricoltura della Regione, Alessio Mammi, ha reso noti i primi risultati del piano di limitazione dei cinghiali. Nel 2023 si sono dimezzati i danni accertati alle produzioni agricole, passati da 800.000 a 400.000 euro. Per quanto riguarda il controllo della specie negli ultimi tre anni si è passati invece da circa 4.400 prelievi a 6.400, con un incremento superiore al 45%. Il rischio di peste suina intanto si è molto attenuato e ciò fa tirare un sospiro di sollievo agli allevatori. Già che ci siamo un’annotazione sulla caccia in generale. La Regione dovrebbe adoperarsi per posticipare l’apertura della caccia a lepri, fagiani e pernici (con i cani) dal 20 settembre al 1 ottobre, posticipando la chiusura dalla prima settimana di dicembre al 10-15 dello stesso mese. In settembre, i campi sono ancora troppo frequentati dagli agricoltori che meritano di essere lasciati in pace. E la neve in dicembre fino alle medie quote è più un caso che altro.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it