I consigli del professor Lanari (Sant’Orsola) sul ritorno a scuola. Integratori, smartphone, cibo: cosa fare?

Bologna, 1 settembre 2025 – La riapertura delle scuole è alle porte. Come preparare al meglio di bambini per questo importante aspetto della loro vita, lo chiediamo al professor Marcello Lanari, direttore della Clinica Pediatrica del Sant’Orsola.

Riprende la scuola, quali consigli si possono dare ai genitori?

"Partiamo dal fatto che la riapertura della scuola, per i bambini, è molto importante. Sia che si tratti dell’avvio di un percorso nuovo in quanto iniziano il primo anno, sia che si tratti del rientro in un percorso già iniziato. E la prima cosa da fare, da parte dei genitori, è creare un clima sereno, non di ansia, di aspettative, di performance particolare. Ma, piuttosto, sottolineare gli aspetti positivi: quindi ritrovare gli amici oppure iniziare una bella esperienza da vivere con serenità e senza trasmettere ansia che i bimbi percepiscono subito".

Per quanto riguarda gli orari, quando mandarli a dormire?

"In vacanza orari e stili di vita vengono un po’ trasgrediti, ma va bene perché anche quella è vacanza. Pian piano però bisogna recuperare gli orari sonno-veglia e avvicinarsi all’orario giusto per andare a letto".

Quante ore devono dormire i bambini?

"È molto relativo all’età, ma almeno otto ore di sonno dovrebbero essere rispettate a tutte le età. I più piccoli se ne dormono nove è meglio. Cosa fondamentale è che quando vanno a letto non stiamo poi connessi allo smartphone".

Quindi lo smartphone va tolto?

"Quello di stare connessi per ore, nei più grandi, dai dieci anni, in su sta diventando un problema serio, in quanto stare molto connessi stimola il sistema nervoso centrale e non facilitano l’addormentamento. Quindi lo smartphone, una volta a letto, va spento".

Dal punto di vista dell’alimentazione, quali sono i consigli?

"Una buona alimentazione deve essere considerata lungo tutto l’anno, anche se durante le vacanze ci possono essere delle trasgressioni. Ma l’inizio della scuola implica più ore di sedentarietà, quindi l’ideale resta sempre una dieta Mediterranea. Devo sottolineare che anche sotto questo punto di vista tornare a scuola è positivo, perché dove ci sono le mense si può imparare un’alimentazione corretta e portare queste buone abitudini anche a casa".

Sugli integratori alimentari, tanto di moda, sono da somministrare?

"Penso di no, dove c’è una dieta equilibrata che contempla tutti i costituenti. E con la concessione del mangiare nel weekend con gli amici qualcosa di meno sano, altrimenti è una vita d’inferno".

Per chi ha malattie croniche, l’inizio della scuola che cosa significa?

"È un’opportunità per bimbi, ad esempio i diabetici, di entrare in un contesto diverso da quello della famiglia con una serie di attenzioni che li integrano perfettamente nelle attività di tutti gli altri. Ci sono belle realtà associative che lavorano moltissimo per dare un supporto al personale scolastico per l'addestramento e la somministrazione di farmaci, mentre i più grandi imparano via via a conseguire una propria autonomia. Anche per i celiaci nelle nostre mense scolastici c’è una garanzia sui pasti e questo rende la malattia un aspetto che non impatta minimamente sulla loro qualità di vita".

Sulle vaccinazioni cosa può consigliare?

"È opportuno che un bimbo che viene inserito in una comunità sia sotto tutti i profili, per se stesso e per gli altri, protetto per tutte le malattie che possono essere non contratte grazie alle vaccinazioni".