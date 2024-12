Consiglio comunale. De Giacomi guida il gruppo del Pd . Gaigher è il vice

La nuova capogruppo Pd in consiglio comunale è Giorgia De Giacomi. L’annuncio è arrivato alla vigilia di Natale con un post su Facebook che la ritrae in una foto col gruppo dem il primo giorno di consiglio comunale nel 2021, tutti con la mascherina, causa Covid. La giovane esponente Pd, 26 anni, una laurea con lode in Scienze Politiche, bonacciniana, subentra a Michele Campaniello che, dopo le dimissioni di Valentina Orioli, è entrato in giunta come assessore ai Trasporti.

Una scelta, quella di De Giacomi (che già era vicecapogruppo), arrivata dopo le consultazioni del partito che ha votato come vice Maurizio Gaigher (vicino al sindaco Lepore).

"Questa è un’opportunità importante a servizio della Città e del gruppo, che è ricco di diverse competenze e sensibilità", dice con emozione De Giacomi. Già chiari i punti chiave del nuovo incarico: "Il lavoro in Consiglio è molto ampio, lo dimostra quanto fatto dal Gruppo Pd in sede di Bilancio pochi giorni fa, dove sono stati presentati molti ordini del giorno e proposte di progetti che delineano la visione della città che vorremmo: una città più equa. I due anni che ci aspettano saranno densi di sfide, alcune già avviate (come il tram), altre da progettare, con il sindaco, la giunta e il consiglio, per la città del futuro. Per far questo sarà fondamentale il supporto di Gaigher e di tutti i consiglieri e di tutte le consigliere".

Non manca dalla dem un accenno alla collaborazione: "Il fatto di avere rapporti positivi sia con gli altri gruppi di maggioranza che con le minoranze mi rende fiduciosa rispetto al lavoro che ci aspetta".

I complimenti a De Giacomi e al vice Gaigher arrivano a stretto giro da Matteo Lepore: "Auguri di buon lavoro, sono sicuro faranno bene. Ringrazio tutto il gruppo Pd per l’importante lavoro di questi anni e apprezzo la coesione che anche in questa occasione ha dimostrato. Come avevo detto già in occasione del nostro cambio di giunta, siamo tutti impegnati a rinnovare il gruppo dirigente, dando fiducia a figure giovani e competenti che allargheranno la nostra capacità di coinvolgere e rappresentare la città". Sostegno ai due dem da parte dell’ex capogruppo Pd Campaniello: "Sono certo che sapranno svolgere al meglio il compito che il gruppo ha deciso di assegnargli in questa fase così importante del mandato amministrativo che abbiamo davanti".

