Consiglio di Stato conferma annullamento parziale per vicolo Bolognetti a Bologna

Nuovo capitolo per il braccio di ferro su vicolo Bolognetti. Il Consiglio di Stato, al quale il Comune si era rivolto in appello, ha confermato in parte la sentenza di annullamento del Tar per l’assegnazione degli spazi a ‘Nata per sciogliersi’ (costola di Làbas) a sfavore del Comitato Piazza Verdi (insieme con altre realtà), evidenziando così come in primo grado difetti e imprecisioni in fase istruttoria, ma accogliendo allo stesso tempo il ricorso dell’amministrazione su alcuni aspetti. E rimandando, soprattutto, la palla a Palazzo d’Accursio per la ripetizione dell’atto della concessione, già annullato dal Tar.

Allora il tribunale – con un ribaltone – aveva dichiarato illegittima l’assegnazione smontando i punteggi che avevano permesso a Làbas di aggiudicarsi la gara. L’amministrazione, tuttavia, a settembre aveva concesso una proroga di sei mesi (dopo la scadenza della concessione e in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza) a Làbas ed è probabile che si arrivi comunque a marzo, prima di vedere un nuovo bando per l’assegnazione degli spazi.

Nello specifico, la sentenza emessa ieri dal Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso stabilendo che "il Comune dovrà rideterminare la corretta assegnazione dei punteggi", tenendo anche conto di come "il rapporto è ormai in scadenza e che le ragioni dell’annullamento sono tali da imporre all’amministrazione una rivalutazione", che potrebbe confermare la graduatoria.

Al centro dell’annullamento del Tar c’erano due criteri: il primo riguardava il punteggio attribuito per ‘Precedenti esperienze di gestione di immobili di proprietà comunale’, per cui il Comitato Piazza Verdi aveva ottenuto 0 punti. Il secondo, invece, la ‘Sostenibilità economico finanziaria del progetto’, su cui il Tar aveva smontato gli indici attribuiti a Làbas.

Il Consiglio di Stato sottolinea come l’aggiudicazione "resta annullata" e ribadisce come ora sia il Comune a dover riassegnare i punteggi, senza prevedere in sostanza conseguenze automatiche come il decadimento della convenzione e il subentro dei secondi classificati. Non solo: se in primo grado il Comune era stato condannato a pagare le spese legali, il Consiglio di Stato afferma come ora vadano compensate fra le parti.

Il braccio di ferro continua. Palazzo d’Accursio esulta: "Siamo soddisfatti della decisione del Consiglio di Stato – sottolinea l’assessore Raffaele Laudani –. Ottempereremo ovviamente a quanto previsto dalla sentenza, mentre stiamo proseguendo sulla definizione del nuovo bando". Le opposizioni, invece, strigliano la giunta a cominciare da Samuela Quercioli (Bologna ci piace): "Il Consiglio di Stato ha confermato la superficialità con la quale si è svolta l’istruttoria. L’amministrazione, anziché revocare la convenzione e ammettere gli errori, ha favorito l’attuale gestore". Stessi toni da Fratelli d’Italia: "Le questioni in punta di diritto sollevate dalla Giunta Lepore servono solo a distrarre dal vero tema: in quel luogo c’è una costante violazione della convenzione. Lo spazio va chiuso e assegnato vere associazioni: lo chiederemo in Consiglio". "Pensare che ora il Comune dovrà rimettere mano alla graduatoria potrebbe essere un fatto comico, se non fosse molto grave e preoccupante", tuona infine Nicola Stanzani (Forza Italia).