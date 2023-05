Consiglio straordinario sulla sicurezza

Un consiglio comunale tutto dedicato al tema della sicurezza quello convocato ieri per il primo pomeriggio di giovedì prossimo a Casalecchio. Approdo tutto istituzionale quindi per l’allarme che aveva suscitato la raffica di furti e danneggiamenti, che a tre ondate tra marzo e aprile hanno coinvolto una decina di esercizi commerciali della cittadina sul Reno.

Modesta la partecipazione registrata dalla manifestazione per la sicurezza prima indetta, poi revocata e quindi riproposta la sera del 28 aprile tra via Marconi e il municipio dopo il via libera della Questura alla richiesta a firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia Mazza e Nobile. Un corteo che dietro lo striscione con lo slogan ‘stop criminalità’ ha registrato neppure una trentina di partecipanti, vegliati a vista da altrettanti agenti lungo tutto il tragitto che si è svolto senza incidenti. "Diversi cittadini e commercianti ci hanno chiesto di appoggiare questa manifestazione e noi l’abbiamo fatto, senza insegne di partito – chiarisce la consigliera (FdI) Maria Mazza .– Non si potevano accettare senza reagire quella serie di spaccate e vandalismi. Il degrado aumenta e non dobbiamo demordere. Andiamo avanti su questa linea sapendo che i risultati richiedono tempo e applicazione e che gli esiti non dipendono dall’impegno di una sola istituzione, bensì da un concorso di enti e volontà, quindi ben venga ora questa discussione in consiglio".

La richiesta di consiglio comunale straordinario alla presenza delle forze dell’ordine e del Prefetto era partita un mese fa a firma dei consiglieri Erika Seta (Centrodestra) e Pietro Cappellini (FdI). "Sappiamo che il Prefetto non ci sarà. Lo abbiamo incontrato e ci ha spiegato che in assenza di fenomeni eclatanti l’istituzione evita di partecipare a incontri di questo genere e non ci sentiamo di dargli torto. Ora è importante che il consiglio discuta e che i cittadini siano sensibilizzati a partecipare alla seduta di giovedì prossimo", commentano Seta e Cappellini. In discussione, anticipa l’assessore alla sicurezza Paolo Nanni, ci sono temi rilevanti come il sistema di videosorveglianza e la prospettiva dell’istituzione di una nuova Compagnia dei carabinieri con sede a Casalecchio.

"Questo orientamento non è un segreto. E’ agli atti di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dove il parere a riguardo fu unanime. Da allora non abbiamo avuto più riscontri e ci risulta al vaglio degli organi di governo", dice Nanni, incalzato dai gruppi di opposizione che si preparano a chiedere conto della partecipazione al bando ministeriale sulla videosorveglianza, degli organici delle forze dell’ordine e in particolare della Polizia locale, dal momento che in consiglio si prevede la presenza del comandante Stefano Bolognesi.

Gabriele Mignardi