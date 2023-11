Consiglio straordinario sulla Torre. In calendario entro il 20 novembre

Il Consiglio comunale straordinario sulla Torre si farà entro il 20 novembre. Richiesto da Fratelli d’Italia e Bologna ci piace, è stato sottoscritto anche dal Gruppo Misto, ma non dalla Lega e Forza Italia. Ciò nonostante i numeri erano sufficienti (bastavano 7 consiglieri, ndr) e il summit sulla Garisenda – come annunciato dal capogruppo del Pd, Michele Campaniello – presto si farà.

Il dem punta il dito contro il centrodestra, reo di aver attaccato l’amministrazione "facendo il male non solo della Torre ma anche della città", ma le polemiche continuano. Il più duro è il capogruppo di FdI, Stefano Cavedagna (foto), che vuole capire "su che basi il sindaco ha chiuso la Garisenda. Ci sarà un atto o una valutazione?". Sempre Cavedagna, poi, chiede alla Giunta di sapere "quali scelte farà sui commercianti". Il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto, chiede invece lumi sul coinvolgimento della Fagioli nei lavori per il salvataggio della Torre: "Voci non confermate suggeriscono che la ditta neanche sapesse dell’assegnazione quando il sindaco l’ha annunciata". Anche Samuela Quercioli, capogruppo di Bologna ci piace, sollecita Lepore: "Per collaborare il sindaco ci dia i verbali del Comitato tecnico-scientitfico". Per Francesca Scarano (Misto) "c’è discrepanza tra ciò che il primo cittadino dice e ciò che accade nell’interazione tra lui e i consiglieri nella loro richiesta di documentazione". Il leghista Giulio Venturi, invece, chiede alla Giunta "come intende gestire il traffico dei pedoni in piazza Ravegnana".