Consolidamento del cavalcavia dell’asse attrezzato, due settimane di lavori e disagi

Dureranno almeno due settimane e potranno creare disagi alla circolazione i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia che lungo la via Brigata Bolero, a Casalecchio, scavalca l’Asse attrezzato sud-ovest in direzione di Modena. Da domani prendono il via alcune opere propedeutiche al cantiere vero e proprio che riguarda il consolidamento del cemento armato dei piloni di sostegno al viadotto nel tratto della strada che collega Casalecchio con Casteldebole compreso tra l’Automercantile San Luca e il punto vendita di Zoogiardineria.

In particolare nel comunicato diramato dal Comune di Casalecchio si precisa che nella fascia oraria tra le 8 e le 17 fino al 15 marzo sono previsti alcuni disagi per il traffico nel sottostante Asse attrezzato a causa dei restringimenti della carreggiata necessari per consentire l’installazione di reti protettive sui bordi del ponte, al fine di scongiurare eventuali cadute di materiale sulla strada sottostante". Una volta completata questa fase inizieranno i lavori veri e propri su via 63.esima Brigata Bolero, che prevedono la posa di nuove barriere di sicurezza su entrambi i lati del cavalcavia, mantenendo il percorso pedonale e ciclabile posto sul lato ovest dell’infrastruttura. Obiettivo dell’impresa esecutrice è quello di completare l’intervento complessivo entro la fine del mese di marzo.