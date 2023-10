Consonanze chiude la stagione con il duo ’I’m Not a Blonde’

Domenica alle 11 chiude Consonanze, la rassegna musicale della domenica ospitata al teatro Biagi-D’Antona. L’ultimo concerto della stagione è dei ‘I’m Not a Blonde’, un duo italo-americano composto da Chiara Castello e Camilla Benedini.

Il loro elegante electro-pop – fatto di ritmi e synth anni ’80 e chitarre e melodie dal sapore punkrock anni ’90 – si muove in perfetto equilibrio fra gli aspetti delle due personalità: ironia e follia, divertimento e serietà, minimalismo e art-pop, digitale e analogico. Tutto avvolto da un velo di malinconia di derivazione new wave che dona alla loro musica una precisa identità e uno stile inconfondibile.

Dal vivo, le loro architetture sonore fatte di sovrapposizioni di loop di voci, chitarre, synth e beat elettronici riempiono lo spazio del palco con la forza e l’impatto di una full band. Il loro stile ha sedotto artisti di fama mondiale che hanno scelto I’m Not a Blonde per l’apertura dei live in Italia: i Franz Ferdinand nel 2018 all’Unipol Arena di Bologna, The Killers a Rock in Roma (2018), i Wolf Alice per la loro data unica in Italia del 2018 e Miki Shinoda dei Linkin’ Park nel 2019 a Milano e Padova. Orfane della dimensione live a causa del lockdown, pubblicano nel 2020 l’EP Songs from Home. Nel 2021 vincono la call indetta da Italia Music Export, a supporto della loro attività promozionale all’estero.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.