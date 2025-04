Consorzi dei vini, timori sui consumi

Effetti nefasti dei dazi Usa li avrà la Food Valley emiliana. L’export dell’industria alimentare e delle bevande verso gli Usa – stando ai dati regionali – vale per l’Emilia-Romagna quasi un miliardo di euro, pari al 9,4% delle complessive vendite estere della regione. Guardando a Bologna, ad esempio, parliamo di oltre 58 milioni di euro di export agroalimentare made in Bo verso gli Stati Uniti. Cifre importanti, insomma, che sui nostri vini emiliani avranno pesanti ricadute. Di Lambrusco, ad esempio, si producono 150 milioni di bottiglie all’anno. Di queste, circa 40 milioni sono Doc e oltre 110 milioni di Lambrusco Emilia Igt. Complessivamente, di 150 milioni di bottiglie, il 60% prende la strada dell’export. Gli Stati Uniti sono il primo mercato estero, che assorbe ogni anno in totale circa il 15% dei volumi destinati all’export, pari a oltre 13 milioni di bottiglie.

Da qui, l’annuncio dei dazi di Trump viene accolto con preoccupazione dai due consorzi coinvolti nella tutela della promozione, il Consorzio Tutela Lambrusco (preposto alla tutela delle Doc) e il Consorzio Tutela Vini Emilia (incaricato della tutela dei vini Emilia Igt Lambrusco). Per Davide Frascari (foto), presidente del Consorzio Tutela Vini Emilia, "se ci si focalizza sui volumi dell’export della sola Igt Emilia Lambrusco, la percentuale aumenta arrivando al 70%, con gli Usa in testa come primo mercato estero. I dazi arrivano in un momento già difficile per il mondo del vino in cui è evidente una tendenza ad un calo generalizzato dei consumi. La speranza è che l’amministrazione possa tornare sui suoi passi". Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco, resta preoccupato: "I dati degli anni passati ci dicono che le fasce di prezzo medio, in cui si posizionano anche i Lambrusco, reagiscono in modo quasi proporzionale agli aumenti di costo evidenziando una contrazione negli acquisti".

