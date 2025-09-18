Consorziale di Budrio: concerti, prosa e brindisi

Si alza il sipario al Teatro Consorziale di Budrio, inaugurando una nuova stagione dedicata a prosa, musica e spettacoli per famiglie, con protagonisti d’eccezione. L’offerta culturale si rivolge a un pubblico sempre più ampio e diversificato, che ormai arriva da tutta la Città Metropolitana e oltre: su 500 posti, lo scorso anno 360 erano abbonati e la capienza si è sempre attestata intorno al 95%.

"Quest’anno il teatro si consolida sempre di più come luogo di socialità e relazioni, su cui continuiamo a investire sia come Comune sia con il sostegno di aziende private – afferma la sindaca di Budrio, Debora Badiali. –. Abbiamo anche riaperto definitivamente il bar e organizzeremo visite guidate all’interno del teatro con la collaborazione dell’associazione Succede solo a Bologna". In questo percorso di consolidamento si confermano due importanti collaborazioni: per il terzo anno consecutivo la gestione e la consulenza artistica del Consorziale sono affidate a Filippo Vernassa, direttore artistico del Teatro Europauditorium e del teatro Celebrazioni, e prosegue anche la sinergia con l’Orchestra Senzaspine, che quest’anno proporrà quattro appuntamenti.

La stagione si aprirà il 15 ottobre proprio con la formazione musicale, sotto la direzione di Tommaso Ussardi, che porterà in scena ’La Tosca’ di Puccini. Il cartellone di prosa inizia invece il 7 novembre con il ritorno al Consorziale dello spettacolo ’Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’ – dal celebre film di Lina Wertmüller, con Giuseppe Zeno e Euridice Axen, e proseguirà con numerosi ospiti e amici del teatro. Appuntamento speciale per la notte del 31 dicembre con ‘Benvenuti a casa Morandi’, con Marianna e Marco Morandi, figli di Gianni e Laura Efrikian, e Elisabetta Tulli e Pino Quartullo che firma anche la regia. "Raccontiamo episodi divertenti e ricordi familiari: tutto ciò che vedrete è vero, e sono vicende comuni a tutte le famiglie, in cui il pubblico si immedesima" spiega Marianna Morandi.

Il cartellone 2025-26 ospiterà grandi nomi: Alessandro Bergonzoni con Arrivano i dunque; Arianna Porcelli Safonov con il monologo tragicomico Alimentire, sulla cucina gourmet; il 19 dicembre Ferzan Ozpetek torna con la commedia Magnifica presenza, con interpreti d’eccezione, tra cui l’attrice Serra Yilmaz. Ancora, Francesco Piccolo e Pif saranno insieme il 30 gennaio in ’Momenti di trascurabile (in)felicità’, poi ci sarà la versione teatrale del Tenente Colombo, e il giovane attore Matthias Martelli interpreterà il celebre ’Mistero Buffo’ di Dario Fo. Tornano amici storici del Teatro di Budrio come Alessandro Benvenuti e Marina Massironi con ’La tigre’, e poi ancora Anna Valle con la commedia ’Scandalo’, Carlotta Vagnoli in ’Una stanza tutta per noi’, il divulgatore Roberto Mercadini, che porterà un monologo da e su Shakespeare. La stagione si concluderà il 21 aprile con Neri Marcorè in ’Gaber-Mi fa male il mondo’.

Sul fronte musicale, l’Orchestra Senzaspine porta anche lo spettacolo ‘frizzante’ Bollicine, Il Carnevale degli Animali per bambini e famiglie, la proiezione di The Pilgrim di Chaplin, con sonorizzazione dal vivo dell’orchestra. La campagna di rinnovo abbonamenti è già attiva, la nuova partirà il 1 ottobre (in cui sono inclusi otto titoli di prosa), mentre la vendita dei singoli spettacoli inizierà il 19 ottobre.