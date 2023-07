Consorzio Innova, bilancio ok Fatturato in crescita del 23% Apriranno due nuove divisioni

Si è tenuta l’assemblea di bilancio del consorzio Innova, il più grande consorzio di imprese in Italia, con 750 imprese associate in tutto il Paese e con sedi a Bologna – dove è presente la sede legale – Milano, Roma e in Emilia Romagna, dove operano circa i due terzi delle imprese associate nei diversi settori.

Il fatturato è in crescita del 23% rispetto all’anno precedente attestandosi a 212 milioni di ricavi con un utile d’esercizio di 2,3 milioni.

Per l’anno in corso sono in cantiere due nuovi progetti che riguardano l’apertura di due nuove divisioni: ’Innova Housing 110’ legata alle attività del Superbonus e ’Innova Gestione Fiumi’ relativa alla manutenzione e gestione dei servizi fluviali della provincia di Bologna. Ciò confermerà la previsione anche per il 2023 di una ulteriore forte crescita.

Il Consorzio Innova opera in vari settori dall’edilizia, all’impiantistica alle infrastrutture con un occhio sempre più attento ai servizi di gestione integrata di grandi patrimoni pubblici.

Il portafoglio lavori e servizi acquisito e contrattualizzato al 30 giugno supera il miliardo di euro e risulta in costante crescita.

Il presidente, Giuseppe Cremonesi, premiato per l’occasione insieme agli altri consiglieri, sottolinea come "il grande lavoro degli anni passati ha premiato i sacrifici di tutti gli associati e dei 230 dipendenti degli anni passati hanno consentito il raggiungimento di questo importante traguardo".

L’assemblea del Consorzio, inoltre, ha deliberato la costituzione nei prossimi mesi della Fondazione Innova che opererà nel sociale, con attività legate al mondo dell’artigianato, arte, cultura e sport.

Il Consorzio Innova, "fondato sulle basi del modello cooperativo – come si legge nel sito Internet –, è fortemente radicato sul territorio emiliano romagnolo e si pone come ’modello di cooperazione’ per affrontare insieme i nuovi scenari economici".