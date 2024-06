Consorzio Innova, i conti. Oltre tre milioni di utile

Si è tenuta l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell’anno 2023 del Consorzio Innova di Bologna. Con un utile d’esercizio per l’anno 2023 di oltre 3,4 milioni di euro, un patrimonio netto di 20 milioni e un valore della produzione di 306 milioni. Innova è un consorzio di imprese specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per Enti Pubblici, Industria e Terziario e nasce per riunire le professionalità di un insieme di aziende storiche del panorama edilizio e artigiano bolognese.

Il Consorzio Innova, fondato sulle basi del modello cooperativo, è fortemente radicato sul territorio emiliano romagnolo e si pone come ’modello di cooperazione’ per affrontare insieme i nuovi scenari economici. Con dieci sedi su tutto il territorio nazionale, opera con oltre 313 commesse attive e 808 imprese associate, ha una attestazione Soa per 27 categorie di lavorazione (di cui 4 illimitate) e 12 certificazioni.

L’assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Consorzio Innova che ha chiuso l’anno 2023 con un valore della produzione pari a 323 milioni di euro e un patrimonio netto di 21 milioni.

Nella foto: Gianluca Muratori direttore generale del Consorzio e Giuseppe Cremonesi, presidente.