Consulenza del lavoro, impiegata part-time

Diogene SAS di Lorenza Biasini & C. in via Felsina 5 a Bologna città, assume segretaria part-time ufficio amministrazione del personale per il suo studio di Consulenti del lavoro. I requisiti di base sono la conoscenza delle problematiche relative all’amministrazione del personale (processi di assunzione, malattie, ferie, maternità etc.); ed è gradita un’esperienza nel ruolo. La figura selezionata dovrà supportare l’attività della segretaria generale rispondendo alle telefonate e dando un primo riscontro alle domande che gli vengono poste dai clienti. Oltre a occuparsi di partiche inerenti al controllo dati. L’offerta di inserimento immediato è attraverso il contratto degli Studi professionali, il tempo di lavoro è part-time, con svolgimento al mattino (da quattro a sei ore da definire). L’offerta scade il 20 marzo.