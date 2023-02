Consulenze chirurgiche, i pazienti di Budrio tornano all’Ausl

Le consulenze chirurgiche dei pazienti ricoverati all’ospedale di Budrio passano dal Sant’Orsola all’Ausl. "L’attività di consulenza per i reparti di Medicina, Lungodegenza e Pronto soccorso è stata acquisita dall’Azienda Usl. In particolare – precisa l’Azienda –, per le consulenze chirurgiche notturne e festive vi è la disponibilità del chirurgo di guardia dell’ospedale di Bentivoglio che valuterà insieme ai colleghi di Budrio l’iter di ciascun paziente. Dopotutto, già finora l’ospedale di riferimento per i pazienti chirurgici urgenti dei reparti menzionati era sempre l’ospedale di Bentivoglio. Bisogna dare atto che alla Chirurgia di Bentivoglio verrà chiesto dall’Azienda Usl un ulteriore sforzo". Il Sant’Orsola aggiunge che "è sempre garantita la presenza di medici in pronta disponibilità e guardia attiva 24 ore su 24 in tutti i reparti dell’ospedale di Budrio. Da febbraio si ripristina sostanzialmente l’organizzazione in vigore fino allo scoppio della pandemia. I chirurghi del Policlinico che operano nell’ospedale garantiranno la pronta disponibilità per i pazienti ricoverati nella week surgery che gestiscono direttamente, mentre gli altri reparti saranno coperti dai turni dei medici dell’Azienda Usl a cui compete la gestione. Il progetto di week surgery del Policlinico a Budrio è attivo dal 2014 per incidere positivamente sulle liste di attesa per la media e bassa complessità chirurgica trasferendo in un ospedale spoke dedicato tali attività. L’attività a regime garantisce mediamente circa 2.300 interventi all’anno".