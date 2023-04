Consulta dei ragazzi, porte aperte

Fino al 19 aprile i residenti a San Giovanni in Persiceto di età compresa tra i 16 e i 25 anni possono presentare domanda di adesione alla ‘Consulta delle ragazze e dei ragazzi’. Nei mesi scorsi si sono tenuti alcuni incontri di presentazione del progetto della nuova consulta tematica, in collaborazione con l’associazione Bangherang. Lo scopo è quello di confrontarsi su vari aspetti legati all’amministrazione della città e discutere proposte per migliorarla. Ma anche per dare risalto ai temi che stanno a cuore alla fascia di popolazione giovane. La consulta che verrà costituita quest’anno resterà in carica fino al termine del mandato amministrativo in corso (2026). L’attività di una consulta prevede riunioni periodiche in base alle esigenze e ai temi discussi. Per aderire occorre scaricare dal sito del Comune il modulo per fare domanda.