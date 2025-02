Consulte, obiettivo ripartenza. Odg bipartisan per nuove regole

Le Consulte ripartono. Dopo anni di fermo, l’organo un tempo considerato essenziale per la partecipazione soprattutto delle frazioni, si appresta a riaccendere i motori. E’ stato infatti approvato nell’ultima seduta consiliare un odg congiunto da forze di opposizione e maggioranza che "impegna la Giunta a convocare una commissione Statuto Regolamenti tematica entro il mese di febbraio, mettendo all’ordine del giorno la revisione delle Consulte e la redazione di un nuovo regolamento in modo da concludere l’iter in breve tempo". Il tema era al centro di un odg presentato dal capogruppo e dal consigliere della lista ’Il Comune al Centro’, rispettivamente Davide Mazzoni e Sebastian Sermenghi, odg emendato e poi presentato congiuntamente da tutte le forze politiche che siedono in consiglio.

A seguito dell’approvazione si registra la soddisfazione di Mazzoni e Sermenghi, che confermano l’importanza della scelta unanime del consiglio comunale e guardano già avanti. "Le consulte sono uno strumento di partecipazione fondamentale per il territorio, ora la sfida sarà quella di rilanciarle", sottolineano. Per farlo, Mazzoni e Sermenghi concordano con le altre forze politiche sulla necessità di "individuare una formula che le renda attrattive e conseguentemente partecipate. E’ chiaro che il formato precedente non funzionava. L’essenziale è che si remi tutti dalla stessa parte e che il nuovo regolamento guardi non solo all’oggi ma anche al domani, trovando una formula per le consulte destinata a durare nel tempo".

Claudio Bolognesi