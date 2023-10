Consulte territoriali e telematiche, Comune e cittadini insieme per il bene pubblico

C’è tempo fino a lunedì prossimo per far parte delle consulte territoriali e tematiche di Castel Maggiore. Quelle tematiche sono: Attività Produttive; Culturale; Giovanile; Welfare; Attività Sportive; Sostenibilità Ambientale. Mentre quelle territoriali sono nel capoluogo, a Trebbo di Reno, a I Maggio e a Castello – Sabbiuno. Chi è interessato può far parte di una o più consulte. "L’amministrazione comunale - dice il sindaco Belinda Gottardi - ormai da anni ha avviato un percorso di implementazione degli spazi organizzati di partecipazione popolare alla cosa pubblica. E, così facendo, si è creata la possibilità di interazione tra i cittadini singoli o associati nelle forme organizzate della società e l’amministrazione comunale".

Possono fare richiesta i rappresentanti di enti, associazioni o comitati presenti o operanti nel territorio, segnalati dagli stessi enti; i cittadini residenti a Castel Maggiore con almeno 16 anni di età, ma anche i cittadini non residenti nel comune ma che nel comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio. Informazioni dettagliate sul sito web comunale.