Consulte territoriali, si voterà il 16 marzo

Al via le consulte territoriali di Anzola. Il sindaco Paolo Iovino ha firmato il decreto contenente la convocazione delle votazioni per la designazione dei componenti delle consulte di Anzola – capoluogo, Lavino di Mezzo, Santa Maria in Strada e San Giacomo del Martignone.

Le consulte saranno elette attraverso le assemblee pubbliche di domenica 16 marzo dalle 9 alle 19: per il capoluogo, in municipio, nella sala del consiglio, in via Grimandi; per Lavino di Mezzo, nei locali del centro civico, in via Ragazzi; per San Giacomo del Martignone, nei locali del centro civico, in Via Torresotto e per Santa Maria in Strada, nei locali del centro polivalente culturale ‘Amarcord’, in via Suor Orsola Donati.

È necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido che attesti la residenza. Possono candidarsi i cittadini italiani residenti e i cittadini stranieri (purché residenti da almeno 12 mesi nel Comune di Anzola) che abbiano compiuto 16 anni entro il 30 gennaio di quest’anno.

Ogni avente diritto al voto può votare, candidarsi ed essere designato solo nella località o frazione in cui risiede. Le candidature devono essere presentate per iscritto al sindaco entro il prossimo primo marzo, o via mail-Pec o direttamente all’Urp allegando documento di identità.

Per la consulta del capoluogo saranno eletti sette membri, mentre le altre saranno formate da cinque componenti, e sarà garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 di componenti assegnati. "Le consulte – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – sono uno strumento a disposizione dei cittadini per partecipare in modo più diretto ed efficace alla vita del territorio. Le consulte cooperano e avviando con l’amministrazione un’azione per progettare le azioni nel comune e migliorare il benessere delle comunità".

