Consumo di sostanze in costante aumento

Dalle più note piazza Verdi e via Zamboni, ai quartieri periferici come la Bolognina e il Pilastro, passando per la Montagnola. Il contrasto allo spaccio in città è una delle priorità per le forze dell’ordine. Oltre ai punti caldi, un punto di ritrovo sempre più gettonato, soprattutto tra i giovanissimi, è quello dei centri commerciali.

Le sostanze che vengono spacciate maggiormente sono cocaina, eroina, marijuana e hashish. Secondo alcuni dati risalenti al 2021, il numero di consumatori problematici di sostanze illegali in generale passa da 3.625 nel 2020 a 3.330 nel 2021. Aumenta invece il numero complessivo di consumatori di cocaina, passando da 1.505 nel 2020 a 1.556 nel 2021. Per quanto riguarda il crack: nel biennio 2021-22 gli assuntori di crack sono 3.674. L’ età media è di 35 anni, uno su tre abusa d’alcol, il 44 per cento ha problemi psichiatrici e uno su tre non è nativo.

Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli, con un massiccio rafforzamento di pattuglie presenti sul territorio: in questo modo si cerca di sgominare gli spacciatori. Quest’ultimi sono nella maggior parte dei casi italiani o nord africani e agiscono da soli oppure in piccoli gruppi.

I controlli, durante tutto l’anno, verranno intensificati anche grazie all’introduzione di telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare le forze dell’ordine nell’individuazione degli spacciatori.