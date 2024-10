Consybo: "Così è nata la mia contessa avara"

Lei è la miliardaria ma anche la ginecologa e certe volte la cara Maria Sole. Tolta la maschera, o meglio il filtro, lei è Consiglia Cristiano, conosciuta sui social come Consybo: tra musica (da piccola faceva parte di una baby band rock dove suonava il basso elettrico), tv e appunto il mondo del digital. Nata a Bologna con il sangue del sud ha raggiunto il milione di follower su TikTok e grandi numeri su Instagram, YouTube e Facebook. Il segreto? Un video per divertire ma anche per sensibilizzare. La contessa Agnese Boccadoro di Lorena Tre palle, ovvero la miliardaria avara, è tra i personaggi più amati. Fondamentale per la genesi del personaggio l’esperienza lavorativa in un panificio. "Una cliente le assomigliava– spiega–. Stava sempre molto sulle sue, snob. Voleva gli omaggi, aveva paura che non le dassi il resto, io rimanevo a bocca aperta. Sono sempre stata abituata ad una solarità diversa".

Come è nato il personaggio?

"Mi è uscito. In effetti un video ha avuto 10 milioni di visualizzazioni, è un personaggio che funziona e nel quale si ritrovano le persone".

La contessa ha una spalla più dolce, Maria Sole: chi l’ha ispirata?

"È un personaggio totalmente inventato. È una persona buona e gentile, sempre miliardaria, ma più morbida. Volevo creare delle onde nei video perché fare sempre la cattiva non è il massimo. Stavo giocando con dei filtri e ci ho messo sopra una voce particolare e mi sono detta: ‘ecco è nato un personaggio’".

Per quanto riguarda i video tutto nasce con la ’ginecologa’. L’ha creato per sensibilizzare o divertire?

"Tutte e due. Volevo portare qualcosa di leggero e divertente, essendoci su TikTok un pubblico più giovane. Non voglio insegnare nulla perché non sono un medico, però volevo lanciare delle pillole per i giovani sulla sessualità. Con video ironici si può seminare qualcosa, sempre informandomi prima".

Come nascono i suoi contenuti?

"Mi viene in mente l’idea, magari vedo una scena assurda al supermercato. Una volta a casa costruisco delle battute e una situazione, inventandomi qualcosa, ma tutto nasce da un’ esperienza. Mi aiuta fare una camminata nella natura. Registro, ci vogliono un paio di ore e poi monto, che è la parte che mi richiede più tempo".

Come vive questo lavoro?

"Mi piace e mi fa piacere quando mi riconoscono e non solo nella mia città. La miliardaria e la ginecologa proseguiranno a ‘vivere’, ma sicuramente ho in mente altri personaggi".

Se la nostra miliardaria dovesse fare un bilancio di questi tempi?

"Se ne andrebbe a vivere a Dubai perché direbbe che qua le tasse mangiano la vita. Scherzi a parte, la situazione è drammatica, specie se penso a dei giovani che devono prendere in affitto un appartamento e per un monolocale ti chiedono mille euro. La miliardaria però sarebbe felice perché affitta ogni posto letto a 500 euro".