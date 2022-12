Contagi, in media 235 casi al giorno Gli over 85 adesso sono i più colpiti

Sono 301 i nuovi positivi nel bollettino di ieri, 16 i malati nelle terapie intensive del territorio dell’Ausl, uno in più del giorno precedente, e dieci vittime.

Se torniamo al 30 settembre erano 507. Quindi i numeri dei contagiati si sono ridotti e ora indicano una stabilità, come emerge nel report settimanale sulla diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 a cura dell’unità operativa di epidemiologia del Dipartimento di sanità punbblica dell’Ausl, diretto da Paolo Pandolfi.

Nella settimana dal 12 al 18 dicembre si sono registrati 2.275 nuovi casi tra i residenti, con un tasso di incidenza pari a 257 casi ogni 100.000 abitanti e una media di circa 235 casi giornalieri. Nell’ultima settimana continua a diminuire il tasso di incidenza, registrando un decremento pari al 29,7% rispetto ai sette giorni precedenti.

L’analisi dei tassi di incidenza per età mostra che il decremento ha interessato tutte le fasce di età. Il tasso più elevato si osserva tra le persone con 85 anni e più con 415 casi per 100.000 e un decremento del 25,6% rispetto alla settimana precedente. Il valore più basso si osserva nella classe dai 6 ai 10 anni, con 18 casi per 100.000 e a seguire nella fascia dei più piccoli di 0-5 anni con 29 casi per 100.000, rispettivamente con un decremento del 58,8% e del 33,3% rispetto alla settimana precedente. L’Rt ha un valore medio nell’ultima settimana pari a 0,71.