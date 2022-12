Contaminazioni urban e afro in piazza dei Colori

Oggi e domani sbarca in Piazza dei Colori, alla Croce del Biacco, Dancin’ Bo. Dalle 16 alle 20, grazie alla collaborazione con KC Artists di Cristiano Kris Buzzi e Carlos Kamizele (foto) e di Not in my house, si potrà partecipare alla festa di danze afro, urban e videodance, con uno spettacolo di suoni, luci e colori. Fra gli ingredienti: dj set dedicato, battle e Fashion Parade Dance a cura di Afro BB Style di Bruno Bruxtar e Sonia Agbodan con la partecipazione degli Afric Racine e di Nnamdi Nwagwu. Domani c’è anche la Art Gravity.