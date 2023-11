Contanti, oro e più di 150 grammi di cocaina: pusher arrestato

Un arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. È quanto successo nella mattinata di giovedì scorso a Borgo Panigale. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni riguardo un’intensa attività di spaccio. Sul posto, i poliziotti hanno notato un soggetto di origine marocchina che stava cedendo della droga a un cinquantenne. Fermato, il pusher è stato perquisito e il controllo si è esteso anche alla sua abitazione, dove sono state trovati 83 involucri contenenti cocaina e altri tre con polvere bianca ancora da confezionare per un peso complessivo superiore ai 150 grammi. In più, gli agenti hanno sequestrato anche bilancini di precisione, materiale da confezionamento, collanine d’oro e più di 5 mila euro in contanti. L’uomo, ventitreenne senza fissa dimora è stato arrestato e portato in carcere, mentre la sua compagna, 21enne sempre di origine marocchina presente nell’appartamento, è stata denunciata in stato di libertà. La donna, irregolare sul territorio, si trova ora a disposizione dell’Ufficio immigrazione.