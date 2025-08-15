Contatore a fuoco. Salta la corrente in via Drapperie e vicolo Ranocchi

Un principio di incendio, partito da un contatore di un palazzo di via Drapperie, ha lasciato al buio per alcune ore, ieri pomeriggio, diverse abitazioni e attività della strada e del vicino vicolo Ranocchi. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando l’impianto ha preso fuoco: poche fiamme e molto fumo, che sono bastati però a mandare in tilt il sistema elettrico non solo del palazzo dove si trova la scatola andata a fuoco, ma anche di diverse attività ai civici vicini.

Al Quadrilatero sono intervenuti subito i vigili del fuoco: il piccolo rogo è stato velocemente estinto dai pompieri, lasciando solo la parete annerita. Il problema più difficile da risolvere è stato invece quello di natura elettrica: sul posto sono intervenuti anche i tecnici del servizio elettrico per cercare di riparare il guasto nel più breve tempo possibile, vista anche la presenza di diverse attività di ristorazione nella strada, con la merce che rischiava di deteriorarsi.

La corrente è stata ripristinata intorno alle 18,30.

Quello di ieri è il secondo intervento in due giorni effettuato dai vigili del fuoco al Quadrilatero. Anche mercoledì i pompieri erano infatti intervenuti per la caduta di alcuni calcinacci in vicolo Ranocchi. Una parte di cornicione del palazzo dove si trova la polleria è venuto giù e i vigili del fuoco hanno per questo transennato, in via precauzionale, un tratto di vicolo per il tempo necessario a completare gli interventi di messa in sicurezza del tetto danneggiato.