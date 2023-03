Contatore va a fuoco Fumo e blackout nel palazzo

Fumo e black-out in un condominio di sei piani di via delle Scuole a Borgo Panigale, dove ieri sera poco prima delle 19 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per l’incendio partito da uno dei contatori a piano terra. Sul posto, assieme a due squadre dei pompieri, anche un’ambulanza e i carabinieri. I vigili hanno spento l’incendio e liberato il vano scale dal fumo: nessuna persona risulta ferita o intossicata. Ma diverse famiglie sono rimaste per ore al buio, in attesa che i tecnici dell’Enel ripristinassero la corrente.