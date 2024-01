’Contatti indicibili’ tra le opere in dialogo con i capolavori di ieri

È un dialogo apparentemente impossibile, fantastico, quello che due esponenti dell’arte contemporanea, Giovanna Caimmi e Giulia Dall’Olio hanno instaurato con le vestigia imponenti di un nobile passato cittadino all’interno del Museo Civico Medievale con la mostra ’Contatti indicibili’. Un dialogo silenzioso di grande profondità e capacità evocativa che va in scena da oggi sino al 3 marzo nelle sale di via Manzoni 4 nell’esposizione curata da Maria Chiara Wang, all’interno dell’edizione 2024 di Art City. Un percorso che si snoda tra disegni e installazioni, tra memorie che attingono a piene mani dalle pagine del Viaggio in Italia di Goethe e esperienze personali che si intrecciano con suggestioni, misteri, frammenti di storia casualmente arrivati dal passato e assemblati.

Come nell’imponente Tiber di Giovanna Caimmi che ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e che fa risalire in superficie il ricordo e le storie dei cosiddetti Deutsch-Romer, artisti tedeschi che raggiungevano Roma per subire il fascino della sua bellezza. Uno, in particolare, è il protagonista dell’opera, il giovane Carl Philipp Fohr, annegato nel Tevere nel 1818 a soli 23 anni. Alla sua drammatica vicenda, Caimmi sovrappone la narrazione del suo studio in Romagna, invaso con l’alluvione che ha devastato il territorio dal fango. Così una copia del libro di Goethe guarda gli oggetti salvati dall’ondata di maltempo e alcuni ritratti fortuitamente rinvenuti di Fohr si specchiano in una serie di polaroid. Sotto lo sguardo severo di Papa Bonifacio VIII che domina, con la maestosità della statua che lo raffigura, l’ambiente del Museo. E poi una successione di arazzi di materiali fragili, mossi dal vento, a oscurare un grande camino.

Per Giulia Dall’Olio, bolognese, anche lei uscita dall’Accademia, la mostra è l’occasione per presentare una raccolta di opere dominate dall’irruzione, nel suo abituale bianco e nero, del blu, colore che proprio nel Medioevo, in particolare a partire dal XII secolo, viene scelto per conferire un senso spirituale agli oggetti sui quali è usato. I ’Contatti indicibili’ sono quindi una occasione, da un lato per scoprire due talenti creativi tra i più originali del panorama nazionale, dall’altro hanno la capacità di esaltare, con la loro presenza, i capolavori del Museo.

Il 3 febbraio, in occasione di Art City Night dalle 18 alle 22, Giovanna Caimi e Giulia Dall’Olio metteranno in scena una performance realizzando, ciascuna, un disegno inedito, che si inserirà naturalmente nell’allestimento della mostra, completandola. Il 21 febbraio verrà presentato il volume ’Vi è un piacere nei boschi inesplorati’ nel quale le opere di Giulia Dall’Olio dialogano con i versi di Lord Byron e subito dopo Giovanna Caimi proporrà un approfondimento sul suo Tiber.

