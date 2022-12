"Contatto umano e fiducia Ecco i nostri strumenti"

Ilaria Avoni, 37 anni, è la presidente di Piazza Grande, la cooperativa sociale impegnata da più di vent’anni nella lotta alla povertà e all’emarginazione e nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone senza dimora. Ad oggi le attività svolte dalla cooperativa si distribuiscono su quattro ambiti di lavoro.

Presidente Avoni, accoglienza e casa sono al primo posto tra le attività svolte da Piazza Grande. Ma di cosa si tratta?

"Siamo stati i primi a far partire un progetto di Housing First in Italia perché abbiamo creduto che dare una casa sia il primo passo per offrire una vita dignitosa. Quindi abbiamo applicato questo modello sia a persone adulte che a famiglie e anziani. Ma anche a persone con disturbi psichiatrici o con dipendenze attive".

Svolgete anche un lavoro di prossimità col servizio mobile di sostegno. Può dirci di più?

"Si tratta di un servizio mobile che esce la sera alla ricerca di persone che vivono in strada. È una delle attività storiche di Piazza Grande. Tutti gli sportelli e le strutture di accoglienza che gestiamo sono ad accesso diretto, dove il contatto con le persone è forte e si lavora principalmente attraverso la relazione".

In che senso?

"Anche quando non abbiamo posti letto o benefici economici da poter dare lo strumento che utilizziamo è quello della relazione, per dare fiducia nei confronti della persona così da attivare un percorso di cambiamento verso una vita dignitosa".

C’è poi il lavoro di comunità.

"Sì, è importante creare le condizioni per le quali le persone con e senza dimora possano incontrarsi senza etichette in laboratori di comunità. Qui si fanno attività di vario tipo che vanno dalle lezioni di italiano o inglese a quelle per imparare a fare la pasta fresca, fino alla redazione giornalistica. Ultimamente abbiamo aperto la prima social housing, dove far incontrare persone di diversa estrazione sociale con l’idea che si crei una comunità riallacciando delle connessioni".

C’è, infine, lo strumento dell’economia circolare. Come funziona?

"Abbiamo avviato negli ultimi anni un mercato del riuso grazie alle donazioni dei cittadini di beni di ogni tipo. Grazie a una collaborazione con Hera, infatti, riusciamo a raccogliere diverse decine di tonnellate di oggetti che non diventano rifiuti ma tornano in circolazione. Si tratta di uno spazio dove poter reinserire persone in un’attività lavorativa in un contesto dignitoso".

Avete anche un mercato?

"Sì, la Leonarda è il nostro negozio di abiti usati con il quale svolgiamo questo lavoro che non è solo un’attività legata al riuso, ma anche uno spazio di comunità dove creare connessioni con i cittadini che hanno a cuore i nostri stessi temi, cioè la sostenibilità ambientale e la lotta a emarginazione e povertà".

Marco Santangelo