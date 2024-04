Contestazione pro Palestina alla Children’s Book Fair di Bologna. Video

Bologna, 8 aprile 2024 – “Free Palestine” è il grido che irrompe durante l’inaugurazione della 61esima edizione Children’s Book Fair, alla quale sono presenti varie istituzioni: da Lucia Borgonzoni, sottosegretario di stato al Ministero della Cultura, all’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori.

La protesta è andata in scena durante il discorso del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che aveva poco prima ricordato i bambini vittime della guerra in Ucraina e anche proprio in Palestina: un ragazzo straniero di origini asiatiche ha cercato di salire sul palco ma è stato fermato e scortato fuori dalla sala da due agenti di polizia.

Proprio per oggi, a Bologna come in altre università italiane, Usb ha organizzato un presidio di protesta alle 12,40 in piazza Scaravilli (in via Zamboni) “per opporci alla provocazione di un nuovo bando di cooperazione con il governo sionista di Israele, per opporci agli accordi tra Università, guerra ed istituzioni israeliane”.