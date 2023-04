Conti in ordine, ma cresce la Tari

Via libera l’altro giorno nel consiglio comunale di Castel Maggiore al bilancio consuntivo 2022. Nel complesso, la gestione finanziaria dell’ente ha registrato spese per 18.574.493, superiori del 17% rispetto al 2021. Istruzione e inclusione sociale rappresentano il cuore della spesa corrente complessiva con 5 milioni di euro destinati a istruzione, diritto allo studio (+5%); trasporti e la mobilità (+15%); inclusione, politiche sociali e famiglie (+10%); mentre quasi 4 milioni di euro vanno a cura del territorio e ambiente. Per quanto riguarda gli investimenti, nel corso del 2022 il Comune ha impegnato risorse in conto capitale per 4.731.720 euro. Tra i principali interventi la prosecuzione dei lavori per le nuove scuole e per la nuova biblioteca, la manutenzione straordinaria di strade, piazze e scuole, gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda le entrate, che assommano a circa 20 milioni di euro, i trasferimenti da Stato e Regione sono in calo e le fonti principali di finanziamento sono quelle tributarie.

"Abbiamo verificato – spiega Matteo Cavalieri, assessore comunale al Bilancio – 6.583 posizioni su un totale di 25.851 contribuenti, con l’accertamento di quasi 1 milione e mezzo di euro (+34% sul 2021) di cui 301.240 euro già incassati". Sempre nella stessa seduta sono state approvate poi le tariffe Tari per le utenze. Il costo della raccolta rifiuti è lievitato nel 2022. L’aumento è del 3%, con un gettito complessivo a carico della tariffazione dei contribuenti per 3.227.424, euro. Ma con una tariffa – secondo l’assessore - che resta abbondantemente sotto la media nazionale: una famiglia di tre persone in 100 metri quadri spende a Castel Maggiore 216 euro, contro una media nazionale di 314 euro.

"Per quanto riguarda la variazione di bilancio 2023, che abbiamo approvato sempre nella stessa seduta – continua Cavalieri –, grazie al nostro bilancio sano e solido ci è possibile oggi intervenire con importanti investimenti straordinari per oltre 1 milione di euro". Cavalieri si riferisce all’incremento di interventi di edilizia residenziale pubblica per 317.000 euro, a coprire i maggiori costi relativi all’adeguamento prezzi per la realizzazione della scuola materna in via Loi per 800.000 euro, ad acquistare un nuovo scuolabus per 152.500 euro in sostituzione di uno degli attuali ormai vecchio, a finanziare interventi per manutenzioni straordinarie nelle scuole. Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole di Pd, lista civica Bene in Comune e Movimento 5 Stelle. Mentre hanno votato contro il gruppo misto e Fratelli d’Italia.

