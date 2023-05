Conti in rosso, l’opposizione: "La colpa è della giunta"

I consiglieri comunali di opposizione Mattia Polazzi (Lega) e Diego Mazzanti (Fdi) di San Pietro in Casale replicano al sindaco Claudio Pezzoli. Il Comune è a rischio commissariamento da parte del ministero dell’Interno e il primo cittadino e la sua giunta, dopo la seduta del consiglio del 26 aprile scorso, hanno divulgato un comunicato riguardo l’impossibilità di procedere all’approvazione del rendiconto riferito alla gestione dell’anno 2022 entro il termine del 30 aprile. "Sono emerse criticità importanti – si legge nella nota. L’amministrazione ha conferito l’incarico ad una società di consulenza esterna. Da una prima analisi esiste un rilevante problema di morosità determinato dal non pagamento di imposte e tariffe. L’amministrazione si è poi rivolta alla prefettura di Bologna, alla Regione e all’Unione Reno Galliera per informare riguardo la situazione. L’obiettivo, una volta accertata l’entità del disavanzo, sarà quello di adottare i provvedimenti necessari per tutelare l’interesse dei cittadini". "Non si possono scaricare – stigmatizzano Polazzi e Mazzanti - le proprie colpe sul revisore dei conti o sui cittadini. Il problema è a monte. La Corte dei Conti- dicono i consiglieri - ha analizzato il rendiconto 2020 e il bilancio di previsione 2021 - 23, riscontrando un uso eccessivo dell’anticipazione di tesoreria ed una scarsa capacità di recuperare i crediti. Gli unici colpevoli della situazione attuale sono sindaco e la maggioranza. E chi ci rimetterà, a causa del ripiano finanziario obbligatorio che comporterà tagli ai servizi con aumenti delle tariffe e dei tributi, saranno i cittadini".

