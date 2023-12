Conti, l’ultimo bilancio aiuta i redditi più bassi

Un bilancio di previsione, quello del Comune di San Lazzaro per il triennio 2024-2026 che, grazie ad un accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil confederali, di categoria e pensionati, strizza l’occhio al sostegno del terzo settore. L’accordo, firmato nella sede del Municipio di piazza Bracci, intende agire, come specificano le sigle sindacali: "Sull’attivazione di un tavolo tecnico di confronto, da concludere entro giugno 2024, finalizzato a modificare l’attuale sistema dell’addizionale Irpef, con l’obiettivo di produrre maggiore equità, anche adottando il criterio dell’Isee e favorendo i redditi da lavoro o pensione. A questo si aggiungerà un intervento sul mercato delle locazioni per incentivare la disponibilità di alloggi dedicati all’emergenza abitativa e sostenere il fondo della morosità non colpevole. Infine attenzione specifica alla mitigazione dell’aumento delle tariffe in un’ottica di maggiore equità, condividendo l’obiettivo di incentivare la presentazione dell’Isee".

Alla base dell’accordo c’è, dunque, sinteticamente un modo innovativo di redistribuire la ricchezza: uno studio su come restituire l’addizionale Irpef ai redditi Isee più bassi, smettendo di gravare sul reddito da lavoro. Le organizzazioni sindacali inoltre indicheranno all’Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena modalità nuove per combattere l’evasione fiscale che possano incentivare la presentazione dell’Isee per i servizi a domanda individuale.

"Questo ultimo bilancio del mio mandato, concordato insieme ai sindacati confederali, ci permette di raggiungere un livello di qualità mai raggiunto prima. Sono onorata e grata del grande lavoro condiviso di questi anni e in particolare della sintonia che abbiamo raggiunto sulle politiche sociali, di welfare e di diritti. In questi tempi così difficili sotto l’aspetto non solo economico ma anche culturale, il patto tra questa amministrazione e il sindacato conferma il lavoro incessante per mettere al centro i bisogni delle persone. Insieme, perché oggi più che mai tutte le sensibilità democratiche e progressiste devono stare unite per la tenuta sociale e culturale del Paese" ha sottolineato il sindaco Isabella Conti. Le delegazioni presenti di Cgil, Cisl hanno manifestato inoltre apprezzamento per la scelta della Conti: "Di sostenere il valore dei diritti civili e procedere alla registrazione del figlio di una coppia gay, ugualmente apprezzano l’avvio del centro di accoglienza per persone Lgbt+".

