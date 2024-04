Conti ok con la lotta agli evasori. Lepore: "Ma Roma li aiuta"

Un tesoretto da 28,9 milioni di euro, ottenuto per lo più grazie alla lotta all’evasione e al recupero di tasse e tributi arretrati, grazie al quale sarà possibile finanziare un piano straordinario di manutenzione di strade e marciapiedi da 10 milioni all’anno (il doppio del solito) e raddoppiare le risorse del progetto ‘Caregivers’. Ma "a seguito delle misure governo, sarà molto difficile il prossimo anno ripetere questo risultato sul recupero dell’evasione, avendo il governo messo lacci e lacciuoli. Si preferisce dire agli italiani ‘fate come volete, senza pensare agli altri’. Per i Comuni diminuiscono risorse per i servizi", ha avvertito ieri il sindaco Matteo Lepore, presentando il rendiconto sul bilancio 2023. "A livello nazionale si fa di tutto perché le persone non paghino le tasse".

E’ una manovra, tra entrate e spese di competenza, da un miliardo e 106 milioni di euro. "Negli ultimi due anni abbiamo dovuto trovare 50 milioni extra per fare fronte all’aumento dei costi – ha aggiunto Lepore con l’assessora Roberta Li Calzi –. Dovremo fare fronte a una spending review che ridurrà i trasferimenti di circa 3,6 milioni". Infine i centri estivi. "Il governo non li finanzia, ma i soldi li mettiamo noi, senza rincari".