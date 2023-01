Conti: "Sbagliata la firma per Cospito"

"No, non avrei firmato quell’appello così come è scritto". La sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, da ieri tornata nel Pd, prende le distanze dalla vicesindaca Emily Clancy (nella foto) per la firma all’appello "per la vita di Alfredo Cospito", l’anarchico in sciopero della fame per protesta contro il regime del 41 bis.

Una firma che ha sollevato polemiche, riaprendo il dibattito sul superamento del regime del carcere duro.

Ma se Matteo Lepore ha ’assolto’ la vicesindaca, derubricando la ’firma’ a un’opinione personale e rispondendo picche alla richiesta delle opposizioni di togliere le deleghe a Clancy ("un eccesso di umanità non va punito),

Conti va in un’altra direzione. Una direzione simile a quelle esplicitata da Lorenzo Biagi, figlio del giuslavorista Marco ucciso dalle Br, che al Carlino ha sintetizzato: "Il 41 bis c’è per un motivo".

La prima cittadina non ha dubbi in merito: "Sono un’avvocata e mi sono formata nel diritto penale – premette –. Credo, quindi, che dobbiamo tutelare i diritti dei carcerati con una seria riforma delle carceri e garantendo condizioni di dignità all’interno delle carceri. Ma il 41 bis esiste per un motivo ben preciso e credo che sarebbe un errore giuridicamente sovrapporre il tema dei diritti dei carcerati con il 41 bis. Così facendo si rischia di generare confusione. Si tratta – conclude – di due temi molto diversi".