Conti torna nei dem "Questa è casa mia"

Isabella Conti torna a casa. Lo dice, commossa, al circolo Pd Strazzari di San Lazzaro: "Qui mi ero iscritta quando avevo 14 anni. Volevo cambiare il mondo, poi il mondo non è cambiato", dice con la voce rotta dall’emozione. Ma – spiega la sindaca di San Lazzaro – "ho deciso di tornare a casa mia. Non mi sono mai spostata dai miei valori anche se a un certo punto ho sentito un certo senso di solitudine", riferendosi alla dura battaglia per la Colata di Idice. Oggi, però, il ritorno dell’ex esponente di Italia Viva nei dem ha il sapore di una festa, ci sono pizzette e spumante per brindare dopo la firma della tessera Pd. Al suo fianco, oltre alla segretaria del circolo Michela Mazza, c’è l’ex rivale delle primarie per le Comunali, il sindaco Matteo Lepore. Oggi, però, al posto del ’sangue’ della competizione, come aveva previsto Romano Prodi, ci sono gli abbracci.

"Siamo insieme per dare il segnale che le primarie sono un’occasione di ricchezza e non di conflitto fine a se stesso", spiega la sindaca, che conferma il suo sostegno nel Congresso Pd a Stefano Bonaccini. D’accordo anche Lepore, facendo riferimento al fair play che, invece, contraddistingue la sfida tra il governatore, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. "Dobbiamo metterci insieme come hanno fatto i nostri padri e le nostre madri costituenti", spiega Isabella. "Dopo Conti, Elly Schlein, Mattia Santori, mi auguro che il prossimo a tornare nel Pd sia Pier Luigi Bersani", dice Lepore che, sabato, parteciperà alla giornata di Articolo 1, dove dialogherà con l’ex segretario Pd. In un clima rilassato, con le immagini di Gramsci e Berlinguer appese alle pareti e alcuni militanti, tra Conti e Lepore uniti sotto le stessa bandiera Pd, non manca una diversità di vedute sulla modalità di voto alle primarie.

"Sono favorevole al voto online. L’esperimento bolognese ha funzionato", ammette Lepore, che non nasconde delusione per il percorso costituente e lamenta la mancanza di amicizia nel gruppo dirigente nazionale. Di tutt’altro avviso, Conti: "Credo che l’online sia stato durante la pandemia un importantissimo strumento di partecipazione, ma oggi abbiamo bisogno di tornare a guardarci negli occhi. Quella dem è una comunità da ricostruire con la carne e col sangue". Più che un fatto tecnico, conclude la sindaca, "credo sia una questione ideale". Oggi in Direzione Pd si preannuncia un muro contro muro. Da quello che filtra Schlein sarebbe pronta a chiedere la conta sul voto online, mentre Bonaccini attacca: "Spaccare il partito per cambiare le regole è un’ipotesi sciagurata".

Rosalba Carbutti