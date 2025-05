Continua a perseguitare la ex. Lei scatta delle foto e lo fa arrestare

Si presentava nel luogo di lavoro dove c’era la ex fidanzata. Continui appostamenti nella zona del negozio dove lei è impiegata, e anche tentativi di accedere all’attività. Tanto che la donna, impaurita visto che l’aveva già denunciato, ha inizio a scattargli delle fotografie, così da mostrarle ai carabinieri della sezione radiomobile di Borgo Panigale. I militari a quel punto si sono precipitati sul luogo di lavoro della 48enne e hanno arrestato in flagranza differita di reato l’uomo di 40 anni. Si tratta di un italiano, suo ex fidanzato, ed è accusato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’arresto è scaturito dalla richiesta di aiuto da parte della 48enne italiana, in quanto il suo ex fidanzato stava violando la misura cautelare a cui era sottoposto, emessa del Tribunale di Bologna. L’azione dell’uomo è stata anche documentata da alcune foto scattate dalla donna impaurita che aveva visto il suo ex nelle zone vicine al negozio dove lavora. I carabinieri, dopo accurate ricerche, hanno intercettato il 40enne procedendo all’arresto in flagranza differita come previsto dalla normativa del codice rosso, una legge che mira a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Appurato ciò, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto dai carabinieri nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice.

Nicholas Masetti